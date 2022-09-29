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17:54 29.09.2022

Опалювальний сезон у Чернігові розпочнеться вчасно, тариф не зміниться - мер

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Опалювальний сезон у Чернігові розпочнеться вчасно, тариф не зміниться - мер

Опалювальний сезон у Чернігові розпочнеться вчасно, тариф на тепло для населення залишається таким самим, як минулого року, заявив мер міста Владислав Атрошенко.

"Шановні чернігівці! Опалювальний сезон 2022/23 розпочнеться вчасно! Тариф на тепло для населення залишається таким же, як минулого року. Ми враховуємо позицію Кабінету Міністрів про те, що цей опалювальний сезон на Чернігівській ТЕЦ має пройти ТОВ "Технова". Люди для нас – пріоритет. Тепло має бути в оселях", - написав Атрошенко у фейсбуці.

За його словами, теплоносій в будинки буде подано тоді, коли три доби поспіль середньодобова температура буде нижчою за 8 градусів.

Також мер Чернігова повідомив, що "ліміти газу зменшено на 10% проти попереднього опалювального сезону, і, відповідно, якщо ця зима буде холоднішою, треба буде вирішувати питання наявності газу для того, щоб нагріти теплоносії".

Теги: #чернігів #опалювальний

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