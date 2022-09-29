Омбудсмен: Використання військовополонених і заручників як мобілізаційного ресурсу – це грубе порушення Женевських конвенцій

Використання військовополонених і цивільних заручників як мобілізаційного ресурсу для поповнення підрозділів окупаційних військ є грубим порушенням норм Женевських конвенцій і черговим злочином Російської Федерації, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Останні дії держави-агресора породжують загрози для безпеки наших співвітчизників, які перебувають у полоні, а саме - використання військовополонених і цивільних заручників як мобілізаційного ресурсу для поповнення підрозділів окупаційних військ. Тому як омбудсман хочу заявити, що це грубе порушення норм Женевських конвенцій і черговий злочин РФ. Окупаційна влада не може примушувати військовополонених служити в її збройних чи допоміжних силах", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Омбудсмен наголосив, що як держава-окупант та її окупаційні адміністрації зобов’язані виконувати принципи і щодо мирного населення, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях, викладені в тексті Конвенції про захист цивільного населення під час війни, але цього не робить.

"Країна-агресор продовжує нехтувати усіма правилами ведення війни, усіма принципами гуманності та людяності, втілюючи в життя свою політику геноциду стосовно українців", – додав він.

Крім того, Лубінець зазначив, що жодна країна цивілізованого світу не визнає результатів незаконних так званих референдумів в окупованих Росією регіонах України.