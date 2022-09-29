Пожежі та загоряння на енергоблоках ЗАЕС не зафіксовано, стався черговий підрив тварин на мінах РФ – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" спростувала інформацію про пожежу на другому енергоблоці Запорізької АЕС, поширену в телеграм-каналах близько години тому.

"Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь", - написала компанія у своєму телеграм-каналі в четвер.

Натомість у компанії припустили, що недостовірна інформація з'явилася внаслідок підриву тварин на мінах, що їх російські військові розташували по периметру ЗАЕС.

"Уже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лис. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблока №6", – описали ситуацію в компанії.

Там пояснили, що внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням.

"З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки в тому не було необхідності", – запевнили в НАЕК.

У компанії наголосили, що найбільшу небезпеку становить замінований російськими військами периметр станції та підходи й під'їзди до неї.

"Гарантувати повну безпеку ЗАЕС і навколо можна лише в один спосіб – створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль України", – резюмували в "Енергоатомі".