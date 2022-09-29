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13:43 29.09.2022

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

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Некомерційна організація Thomson Foundation відкликала зі списку претендентів на премію в конкурсі молодих журналістів кандидатуру кореспондентки видання "Страна.ua".

"Ми відкликаємо кандидатуру журналіста, який працює на "Страна.ua", на премію Thomson Foundation "Молодий журналіст 2022 року" після того, як стало відомо, що видання заборонено в Україні та обвинувачується у поширенні російської дезінформації", - йдеться у повідомленні організації у фейсбуці.

Thomson Foundation Young Journalist Award - щорічний журналістський конкурс Thomson Foundation (Фонду Томсона), присвячений пошуку та заохоченню найперспективніших журналістів з усього світу. Премія існує вісім років для журналістів віком до 30 років із країн із валовим національним доходом (ВНД) на душу населення менше ніж $20 000.

Як повідомлялося, раніше Міністерство культури готує звернення для Thomson Foundation щодо вилучення журналістки "Страна.ua" зі списку кандидатів на премію. Також поява журналістки "Страна.ua" Анастасії Товт у списку 10 претендентів на премію викликала резонанс у журналістській спільноті.

На премію також претендує українка Олеся Біда з "Громадського". Переможця назвуть 28 листопада.

Джерело: https://www.facebook.com/thomsonfoundation/posts/5483638561671297

Теги: #журналісти #премія #thomson_foundation

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