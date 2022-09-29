Події

11:22 29.09.2022

Зимова форма до 15 жовтня надійде до бойових підрозділів - Резніков

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Зимова форма до 15 жовтня надійде до бойових підрозділів - Резніков

Зимова форма для всіх бойових підрозділів вже перебуває на складах, а термобілизна та флісові куртки вже надходять до військ, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми домовилися з прем'єром, що максимально орієнтуємось на нашого виробника. При тому, що ми контрактуємо будь-де, у нас 350 договорів вітчизняних і 123 іноземних. 23% західних, 77% наші", - розповів він.

За словами міністра, замовляли форму ще влітку цього року. "На сьогодні офіційно за всіма стандартами 15 жовтня розпочинається зимовий період. Зрозуміло, що похолоднішати може раніше. Тому я сказав, що якщо ми не встигаємо завезти зимові куртки, то щонайменше головне - термобілизна та флісові куртки. Це вже якось вирішує завдання перехідного періоду", - сказав він.

За словами Резнікова, "у нас вже привезені і перебувають на складах 200 тисяч одиниць повноцінного зимового комплекту. Тепер - лише розвезення до бойових підрозділів, вони отримуватимуть насамперед і не замерзнуть. Це не рахуючи спальних мішків, наметів, ТЕНів тощо, звісно", - додав він.

При цьому, повідомив міністр, "розуміючи, що це війна, частина одягу рветься, я звернувся до партнерів на "Рамштайні" і сьогодні є підтвердження від британських та іспанських партнерів. Це вже міжнародна технічна допомога".

"Загалом, приводів для паніки немає. Зраду відставити", - сказав Резніков.

Теги: #міноборони #резніков

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