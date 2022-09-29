Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення.

"Перші MLRS системи -це була подія. Але далі ми не розповідаємо скільки боєприпасів ми до них отримуємо. Інтенсивність рапортування впала", - сказав Резніков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, багато партнерів із "Рамштайну" кажуть, що "ми даємо ось це і це, але не треба про це робити допис". Я, виконуючи їхні побажання, не розповідаю. Ми після перемоги всіх похвалимо", - сказав він.

Резніков зазначив, що "ВПК країн-учасниць "Рамштайну" отримали сигнал, що їхні уряди підтримують довгострокову перспективу підтримки України. Вони розуміють, що треба не лише сьогодні дати нам зброю та боєприпаси. Потрібні ремонт, обслуговування, а далі - запуск виробництв. Вони зацікавлені виробляти собі, щоб зброю зі складів віддавати нам".

При цьому Резніков зазначив, що "щодо бойової авіації і танків питання не вирішено". "Є багато чинників, зокрема довге навчання. Але головне, найімовірніше, - те, що це найдорожче, що може бути, і потребує ремонту, догляду, обслуговування. Дати сьогодні танки і не взяти на себе зобов'язання щодо їх обслуговування не можна. Мені здається, що політичне рішення, яким буде бойовий танк в Україні - це питання часу. Але це станеться", - заявив він.