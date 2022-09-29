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10:38 29.09.2022

HIMARS та "155-й калібр" продовжуватимуть деокуповувати наші землі - Резніков

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HIMARS та "155-й калібр" продовжуватимуть деокуповувати наші землі - Резніков

Рішення керівництва Росії щодо мобілізації було в Україні очікуваним і нічого не змінює для української армії, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

"Оскільки його назвали "частковою" мобілізацією, логічно скоротити його до "чмобілізації". Це був абсолютно очікуваний захід і не був для нас новиною. Тому що ми достеменно знаємо реальні втрати російських військ", - сказав він.

За словами Резнікова, "вони втратили від 50 тисяч убитими та щонайменше 100 тисяч пораненими. Причому це були підготовлені вояки. Абсолютно логічна реакція військово-політичного керівництва Кремля - почати заповнювати ці втрати".

Він припустив, що росіяни після проведення псевдореферендуму можуть спробувати залякати Захід тим, що він не має, нібито, давати можливість Україні стріляти західною зброєю по юридично визначених територіях РФ.

"Оскільки там сидять юристи пітерської школи, вони намагатимуться легітимізувати своє свавілля. Але, даруйте, це тимчасово окуповані наші території. Це території України, визнані всіма, тож і HIMARS, і 155-й калібр продовжуватимуть деокуповувати наші землі. (У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не проти того, щоб Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми, - ІФ-У).

Говорячи про дії української сторони, Резніков сказав: "У нас є Генштаб. Планування операцій та проведення на місцях - це командувачі за напрямами. Глобальний розвиток подій - це Валерій Залужний та весь Генштаб. Там сидять серйозні мужики, які прораховують на декілька ходів уперед, як ми реагуватимемо на ту чи іншу ситуацію на фронті. Зокрема, ми отримуємо дані розвідки. Є визначені кроки, зокрема, пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою".

"Рішення про додаткову мобілізацію ухвалюватиме Генштаб", - сказав він, нагадавши про підготовку у Великій Британії 30 000 резервістів - "мотивованих людей, а не загнаних, як стадо баранів".

Теги: #війна #міноборони #резніков

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