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10:30 29.09.2022

У Брюсселі відбулася зустріч національних директорів з питань озброєнь країн-членів Контактної групи з оборони України

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У Брюсселі відбулася зустріч національних директорів з питань озброєнь країн-членів Контактної групи з оборони України

У середу, 28 вересня, у Брюсселі відбулася перша зустріч національних директорів з питань озброєнь країн-членів Контактної групи з питань оборони України, у якій взяли участь представники 45 країн, Європейського Союзу та НАТО, повідомляє Міністерство оборони США.

"Форум дав змогу провести відвертий та відкритий діалог про проблеми оборонно-промислової бази та можливості збільшення виробництва засобів, критично важливих для довгострокової оборони України", - зазначається у повідомленні.

Делегація США розповіла про аналітичний підхід міністерства до виявлення обмежень ланцюга постачань для основних компонентів та підкомпонентів, а також плани щодо збільшення виробництва наземних систем далекого вогню, систем ППО, боєприпасів класу "повітря-земля" та інших засобів. Майже 20 міжнародних партнерів розповіли про аналогічні зусилля щодо зміцнення та розширення промислової бази своїх країн для прискорення виробництва.

З метою надання довгострокової підтримки Україні учасники визнали важливість стандартизації вимог. Крім того, вони обговорили нарощування потенціалу підтримки в Україні, зокрема передові ремонтні роботи, доступ до запасних частин та інші засоби забезпечення підтримки.

Учасники зустрічі взяли на себе зобов'язання створити невеликі робочі групи для колективного прогресу. Найближчими тижнями робочі групи визначать багатонаціональні стратегії щодо пом'якшення обмежень ланцюга постачань, збільшення виробництва та забезпечення взаємозамінності в областях, що мають вирішальне значення для довгострокового успіху України.

Теги: #брюссель #україна #оборона #контактна_група

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