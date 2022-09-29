Трагедія Бабиного Яру повторилася через 81 рік у центрі Європи - прем'єр-міністр

Трагедія Бабиного Яру повторилася через 81 рік у центрі Європи, злочинці, які влаштували два геноциди у 1941-му та 2022-му, - однакові і їм дорога до міжнародного трибуналу, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У роки Другої світової війни Бабин Яр у Києві став місцем великої трагедії. Місцем, де за кілька днів у 1941 році нацисти розстріляли більш ніж 30 тисяч київських євреїв… Через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, за два роки нацистської окупації кількість жертв в урочищі Бабин Яр сягнула 100 тисяч людей різних національностей.

"Здавалося, це жахіття залишилося назавжди в минулому. Але через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання. Ті, хто влаштовував геноцид у 1941-му, і ті, хто влаштовує геноцид у 2022-му, - однакові злочинці, яким дорога лише до міжнародного трибуналу", - наголосив український прем'єр.