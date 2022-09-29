Події

08:30 29.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів

1 хв читати
За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, 6 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 1 пожежу, спричинену воєнними діями.

"Пожежа, викликана влученням ворожих боєприпасів, сталася у смт Дворічна Куп'янського району області. Горіла приватна садиба на площі 30 кв.м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 11 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 4 рази на аварійно-рятувальні роботи.

У Балаклії, Ізюмі та Куп'янську рятувальники постачали населення питною та технічною водою. Загалом за допомогою цистерн було доставлено близько 40 тонн води, зокрема 10 тонн питної.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби залучалися 65 разів. Вони обстежили та очистили територію загальною площею понад 10 га, вилучили та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехніків спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електромереж. Так, за минулий день було повністю обстежено понад 3 км автомобільних доріг, близько 2 км ліній електропередач та 8 км газопроводів.

 

 

Теги: #харків #рятувальники #виїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 28.09.2022
Унаслідок ракетних ударів без світла залишилося близько 18,5 тис. споживачів у трьох районах Харкова

Унаслідок ракетних ударів без світла залишилося близько 18,5 тис. споживачів у трьох районах Харкова

21:39 27.09.2022
У результаті ворожих ударів по Харкову попередньо постраждалих немає, але порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103"

У результаті ворожих ударів по Харкову попередньо постраждалих немає, але порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103"

21:12 27.09.2022
У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у деяких районах міста немає світла

У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у деяких районах міста немає світла

21:09 27.09.2022
Окупанти завдали ударів по Харкову - Синєгубов

Окупанти завдали ударів по Харкову - Синєгубов

08:01 26.09.2022
Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки обстежили близько 26 га деокупованих територій і знешкодили 1083 вибухонебезпечні предмети

Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки обстежили близько 26 га деокупованих територій і знешкодили 1083 вибухонебезпечні предмети

14:05 22.09.2022
Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

21:58 21.09.2022
Окупанти обстріляли спальний район Харкова, розпочалася пожежа у нежитлових будівлях – Терехов

Окупанти обстріляли спальний район Харкова, розпочалася пожежа у нежитлових будівлях – Терехов

10:41 21.09.2022
Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

09:11 21.09.2022
Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

19:52 20.09.2022
Харківській облраді забракло голосів для перейменування театру Пушкіна - "Євросолідарність"

Харківській облраді забракло голосів для перейменування театру Пушкіна - "Євросолідарність"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 430 військових, 13 танків та 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

У результаті ракетних атак окупантів у Дніпрі загинуло троє людей, серед них дитина, поранено ще п'ятеро

Канада може стати лідером у глобальних зусиллях щодо розмінування України

Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 430 військових, 13 танків та 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

На Харківщині 7 мирних жителів поранені через ворожі обстріли, ще 1 підірвався на міні - Синєгубов

Трагедія Бабиного Яру повторилася через 81 рік у центрі Європи - прем'єр-міністр

Із портів України чотири судна із зерном вирушили до Бангладеш, Лівії, Румунії та Італії - ООН

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

На Сумщині через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередачі

Мер окупованого Мелітополя підтвердив вибух у житловому районі міста поблизу промислово-економічного коледжу

Ворог здійснив нічні ракетні атаки і по Нікополю

Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

Окупанти вбили шістьох цивільних осіб у Донецькій області, ще четверо людей поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА