За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, 6 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 1 пожежу, спричинену воєнними діями.

"Пожежа, викликана влученням ворожих боєприпасів, сталася у смт Дворічна Куп'янського району області. Горіла приватна садиба на площі 30 кв.м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 11 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 4 рази на аварійно-рятувальні роботи.

У Балаклії, Ізюмі та Куп'янську рятувальники постачали населення питною та технічною водою. Загалом за допомогою цистерн було доставлено близько 40 тонн води, зокрема 10 тонн питної.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби залучалися 65 разів. Вони обстежили та очистили територію загальною площею понад 10 га, вилучили та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехніків спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електромереж. Так, за минулий день було повністю обстежено понад 3 км автомобільних доріг, близько 2 км ліній електропередач та 8 км газопроводів.