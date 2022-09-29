Події

07:15 29.09.2022

ЗС України завдали удару по десяти районам зосередження сил противника, двом станціям РЕБ і мосту в Новій Каховці

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ЗС України завдали удару по десяти районам зосередження сил противника, двом станціям РЕБ і мосту в Новій Каховці

Збройні сили України завдали удару по 10 районам зосередження сил і засобів противника, двом станціям радіоелектронної боротьби та мосту у Новій Каховці, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, зокрема по чотирьом районам зосередження сил і засобів у Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби у Бериславському районі і контрольно – у міст у Новій Каховці", - сказано в повідомленні.

Крім того, Повітряними силами ЗСУ завдано 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також позицій ворожої ППО.

Також у командуванні повідомили про ворожі втрати в кількості 18 осіб особового складу, 2 танків та 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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