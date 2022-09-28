Окупанти ввечері обстріляли Велику Костромку Криворізького району, сили ППО збили ворожу ракету

Російські окупанти обстріляли у середу ввечері с.Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, повідомляє криворізький сайт "0564".

"У результаті обстрілу зі ствольної артилерії було перебито лінію електропостачання. Найголовніше, що ніхто не постраждав, усі живі, здорові. На решті територій Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій", - повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

За його словами, ситуація на адміністративній межі Дніпропетровської області з Херсонською і Миколаївською, що проходить поряд із Великою Костромкою, повністю контролюється Збройними силами України. "Ворог не наблизився ні на метр до нашого району, тому приводу для паніки немає", - сказав Ситниченко.

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Дмитро Резніченко повідомив, що сили протиповітряної оборони збили в небі над областю три ракети, випущені російськими окупантами, одну з них – над Криворізьким районом.

"Нещодавній гуркіт у небі - це успішна робота нашої ППО. Військові з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровською областю три ворожі ракети. Дві над Синельниківським районом, одну - над Криворізьким. Слава нашим захисникам", - написав Резніченко у телеграмі.

Як повідомлялося, раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетну атаку окупантів і закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що сили ППО у середу знешкодили ракети, запущені окупантами у напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст, не уточнивши яких саме.