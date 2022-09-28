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14:29 28.09.2022

Ще низці організаторів псевдореферендумів на окупованих територіях повідомлено про підозру

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Ще низці організаторів псевдореферендумів на окупованих територіях повідомлено про підозру

Прокуратура повідомила про підозру ще низці організаторів так званих референдумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокуратура продовжує притягувати до відповідальності представників псевдореспублік та окупаційних адміністрацій, які розпочали проведення постановочного волевиявлення щодо приєднання тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому голові "ДНР", голові народної ради "ДНР" та члену "ЦВК ДНР".

"За даними слідства, так званий голова народної ради "ДНР" скликав та провів позачергове засідання псевдоради, під час якого було винесено на розгляд та ухвалено фейковий закон "Про референдум ДНР з питання входження до складу РФ на правах суб'єкта РФ" і постанову про його призначення. Після чого "голова ДНР" підписав псевдозакон", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що "член ЦВК ДНР" організовувала роботу закордонних виборчих дільниць, вирішувала питання фінансування роботи виборчих комісій із так званого бюджету "ДНР" та порядку голосування за адресами проживання.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру голові окупаційної ВЦА, його так званому заступнику, "голові ЦВК", а також "головам виборчкомів" Генічеського, Бериславського, Каховського і Скадовського районів", - інформують в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, протягом липня-вересня 2022 року голова окупаційної ВЦА регіону організовував проведення псевдореферендуму, забезпечував його фінансову та матеріально-технічну підтримку, за його вказівкою створено 206 "територіальних та дільничних виборчих комісій", сформовано реєстри виборців.

У повідомленні зазначено, що так званий заступник забезпечував пропаганду та проведення агітаційних заходів, а голова так званої ЦВК опікувалася створенням територіальних виборчих комісій, формуванням списків виборців, облаштуванням приміщень та іншими організаційними питаннями.

"Також серед підозрюваних – "голови виборчкомів" Генічеського, Бериславського, Каховського, Скадовського районів, які забезпечували "голосування" в громадах, у тому числі шляхом обходу мешканців за місцем їх проживання.

В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше вже було повідомлено про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області, голові виборчої комісії окупаційної адміністрації Запорізької області, головам окупаційних адміністрацій м. Бердянськ, Якимівської ОТГ, м. Мелітополь, голові окупаційної Мелітопольської районної адміністрації.

"Їм інкриміновано участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/6246 

Теги: #прокуратура #псевдореферендум

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