Зеленський підписав закон щодо повернення акцизів на моторне паливо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7668-д щодо повернення акцизів на моторне паливо.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, закон було направлено на підпис президенту 26 вересня, повернуто з підписом 28 вересня.

Як повідомлялося, ВР у березні 2022 року на тлі зростання дефіциту обнулила акцизи на моторне паливо в країні.

ВР 21 вересня ухвалила 255 голосами законопроєкт про повернення акцизів на моторне паливо: ставки акцизу на бензин та дизель - EUR100 (тут і далі за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан – EUR52, на альтернативне моторне паливо та біодизель – EUR100. ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, закон набуде чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.