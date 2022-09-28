Події

13:09 28.09.2022

Лише 0,5% жителів окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі – мер Мелітополя

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Лише 0,5% жителів окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі – мер Мелітополя

Лише 0,5% жителів окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі російських окупантів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Дякую мелітопольцям за незламну позицію супротиву ворогу. Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результатів фейкового "голосування". Український уряд продовжить виплачувати жителям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що завдяки жителям міста, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту zradnyk@mlt.gov.ua, уже відомі прізвища всіх колаборантів.

"Жоден із них не уникне відповідальності", - заявив мер.

Теги: #псевдореферендум #запорізька

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