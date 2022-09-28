Події

13:06 28.09.2022

Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

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Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що у середу на території Вишгородського району триватимуть навчання для саперів.

"Під час заходів відпрацьовуватимуться навички щодо вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах області ви можете чути звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.

В ОВА закликають громадян дотримуватися правил безпеки, зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Теги: #навчання #вибухи #київська_область

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