У результаті агресії РФ в Україні загинуло 395 дітей, 777 – поранено

Станом на 28 вересня, кількість дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ в Україні, зросла до 777, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 28 вересня 2022 року понад 1172 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинули та понад 777 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харкові - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

27 вересня внаслідок обстрілу окупантами с. Петропавлівка Харківської області було поранено 16-річну дівчину.

У результаті бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2500 навчальних закладів, 289 з них зруйновано повністю.