За добу українські військові знищили 58 окупантів, 78 одиниць техніки
Минулої доби вівторка українські захисники знищили 58 осіб особового складу агресора та 78 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".
"Підтверджені втрати ворога становлять: 588 рашистів, танк і ще 77 одиниць автомобільної техніки. Інші результати дорозвідуються", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на середу.
Також, українська авіація завдала по ворогові 5 ударів, підрозділами ППО було знищено БПЛА типу "Орлан-10" у Херсонському районі, а також у Баштанському районі Миколаївської області було збито ворожий штурмовик Су-25.
За допомогою танкового взводу ворог спробував провести наступ у напрямку "Чкалове - Безіменне". В результаті один танк вибухнув на протитанковій міні, два відступили.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 2️5️0️ вогневих завдань, були уражені, зокрема, контрольно-спостережний пункт і ворожий склад із боєприпасами у Бериславському районі Херсонської області.
У Чорному морі вороже корабельне угруповання було зменшено. "На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 - надводні ракетоносії, на борту яких 24 "Калібри".