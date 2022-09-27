Суд призупинив розгляд апеляції "Дніпроазоту" на рішення про збереження його зобов'язань перед ПриватБанком

Південний апеляційний господарський суд 27 вересня поставив на паузу розгляд апеляції "Дніпроазоту" на рішення Госпсуду про збереження зобов'язань компанії перед ПриватБанком, повідомила пресслужба фінустанови у вівторок.

Згідно з повідомленням, розгляд припинено через те, що наразі Велика палата Верховного суду розглядає справу в аналогічних правовідносинах, зокрема справу за позовом Нікопольського заводу феросплавів, розгляд якої призначено на 19 жовтня.

"ПриватБанк вважає, що таке призупинення не відповідає вимогам процесуального законодавства, оскільки апеляційний суд уже розпочав розгляд справи по суті, що виключає зупинення на цій підставі", – йдеться у повідомленні.

Водночас фінустанова очікує розгляду справи "Дніпроазоту" найближчим часом, оскільки розгляд справи НЗФ призначено на найближчий час.

Раніше ПриватБанк зазначав, що позов "Дніпроазоту" до банку, як і десятки інших дуже схожих позовів, є штучними та пред'явленими лише з однією метою – спробувати перешкодити розгляду позовів банку в суді штату Делавер та Міністерства юстиції США в Окружному суді США Південного округу Флориди, а також позову банку в Окружному суді м. Тель-Авіва (Ізраїль).