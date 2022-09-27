ЗС України звільнили с. Коровій Яр у Донецькій області

Збройні сили України звільнили с. Коровій Яр (Донецька обл.) від російських окупантів, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

"Коровій Яр наш", - написав він у твіттері у вівторок.

При цьому Нещадим уточнив, що інформацію про деокупацію Коровіного Яру можна публічно оприлюднити тому, що "вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу".

Він також оприлюднив відео того, як українські військові в'їжджають у Коровій Яр, проїжджаючи повз табличку із назвою населеного пункту.

Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України у вівторок повідомило, що спецпідрозділом "KRAKEN" від російських окупантів було звільнено населений пункт Куп'янськ-Вузловий.