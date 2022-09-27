Російські окупанти протягом дня тричі обстрілювали з "Ураганів" та ствольної артилерії Зеленодольську громаду, також вдарили у Велику Костромку в Криворізькому районі, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Сьогодні під ударом знову опинилося Криворіжжя: окупанти протягом дня тричі били по Зеленодольській громаді. Били з "Ураганів" і ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджено два житлові будинки та легковий автомобіль. Також – приміщення одного з підприємств. На щастя, без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.