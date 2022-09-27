Мінкультури внесло російську артистку Семенович до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російську артистку Ганну Семенович до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшла російська фігуристка, співачка та актриса Ганна Семенович.

Отже, на сьогодні у цьому переліку перебуває 210 осіб.

Як повідомлялося, 21 червня російського гумориста Максима Галкіна виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.