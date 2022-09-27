Події

08:19 27.09.2022

Витік газу зафіксовано на північному сході від острова Борнгольм на трасі газопроводу "Північний потік-1"

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Витік газу зафіксовано на північному сході від острова Борнгольм на трасі газопроводу "Північний потік-1"

Витік газу зафіксовано у виключній економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнгольм (ці точки відповідають трасі газопроводу "Північний потік-1" – ІФ У), повідомило Морське управління Данії.

Навколо зон витоків встановлені 5-мильні зони заборони для судноплавства.

Раніше оператор магістралі Nord Stream AG повідомив, що увечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються.

Вночі з неділі на понеділок стався витік з однієї із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в датській ВЕЗ на південний схід від Борнгольма.

Перший "Північний потік" потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік зупинено у зв'язку з напрацюванням двигунами міжремонтного пробігу, а також поломками компресорного обладнання.

"Північний потік 2" аналогічної потужності побудований і готовий до експлуатації, але не розпочав працювати через санкції.

 

 

Теги: #газ #данія #витік #північний_потік

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