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07:46 27.09.2022

ЗС України на південному напрямку знищили 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки

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ЗС України на південному напрямку знищили 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки

ЗСУ за минулу добу на південному напрямку завдали 10 авіаударів та відпрацювали 250 вогневих завдань. Армія противника втратила 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

У зведенні наголошується, що українською авіацією завдано 10 ударів по ворогові, у Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. У Херсонському та Бериславському районах уражені 4 осередки ворожого озброєння та техніки та 4 склади з боєприпасами. У районі Херсона було знищено чергову баржу. Вогневий контроль проведено і по позиціях протиповітряної оборони, і по спробам окупантів відновити пропускну здатність мосту в Новій Каховці.

"Підтверджені втрати ворога становлять 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, зокрема самохідна "Мста-С", 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць автобронетехніки", – уточнили в ОК.

Корабельне угруповання ворожого флоту без зміни складу, району плавання та погроз: 4 ракетоносії, 1 із яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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