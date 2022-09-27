За добу ЗС України відбили атаку противника в районі 7 населених пунктів, українською авіацією завдано 28 ударів

За минулу добу понеділка, 26 вересня, ЗСУ відбили атаку в районі 7 населених пунктів і знищили 5 пунктів управління, 12 районів скупчення живої сили та техніки противника, 2 позиції ЗРК, 3 склади з боєприпасами та понад 10 окремих цілей, повідомили у Генштабі.

"Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Первомайське", – сказано в ранковому зведенні на фейсбуці.

Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

"Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей", - повідомили в Генштабі.

Також наголошується, що на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд.

Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.