Чотири судна з продовольством вирушили з портів України до Туреччини, Нідерландів та Іспанії

З українських портів у понеділок вийшли чотири суховантажні машини з понад 70 тис. тонн кукурудзи та соняшникової олії, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ повідомляє, що чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 72 043 тонни зерна та іншої продукції АПК в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

В ООН пояснили, що два суховантажі New Faith (28 193 тонн кукурудзи) і Mainland (7 250 тонн соняшникової олії) попрямували до Туреччини. Судно Karteria перевозить 30 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів, а суховантаж Usichem - 6,6 тис. тонн соняшникової олії до Іспанії.

"Станом на 26 вересня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 4 905 935 тонн. Загалом на даний момент було дозволено рух 461 суховантажного судна - 239 на прибуття в українські порти і 222 - на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.