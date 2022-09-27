Події

07:29 27.09.2022

За добу окупанти завдали 9 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів по більш ніж 50 населеним пунктам

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За добу окупанти завдали 9 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів по більш ніж 50 населеним пунктам

Минулої доби російські окупанти завдали 9 ракетних і 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ. Загалом від обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів уздовж лінії фронту, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області", - сказано в ранковому зведенні на фейсбуці у вівторок.

Також зазначається, що від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

На волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове;

на краматорському напрямку – Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе;

на бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївка;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка;

на запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка.

На південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

 

 

 

Теги: #війна #зведення

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