Зеленський: Російський наступ на Донеччині – цинічне вбивство власних солдатів

Спроби російського наступу на Донеччині увійдуть в історію воєн як одне з найцинічніших убивств власних солдатів, заявив у відеозверненні в понеділок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів", - сказав він.

За його словами, "коли ми бачимо ці наступи, вкотре переконуємось, що російська мобілізація – відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного м'яса". Іншого сенсу в російській мобілізації немає".

"Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих", - сказав він.

На жаль, зазначив президент, "російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської влади щодо свого ж народу. Але ми маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя".