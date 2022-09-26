Події

19:17 26.09.2022

ОГТСУ відновив можливість подання газу до Барвінкового в Харківській області

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ОГТСУ відновив можливість подання газу до Барвінкового в Харківській області

Співробітники Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ) запустили в роботу зупинену з квітня поточного року газорозподільну станцію, що постачає природний газ до м. Барвінкового в Харківській області.

"Для відновлення газопостачання Барвінкового довелось замінити частину газопроводу, а після цього виконати продувку та заповнення. Роботи виконувались у координації з "Харківгазом", який вже оголосив про готовність прийняти газ у свої розподільні мережі для потреб споживачів", – зазначено у повідомленні Оператора ГТС України ( ВГТСУ) на сайті у понеділок.

При цьому уточнюється, що станцію було зупинено у квітні 2022 року через суттєві пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій.

"Зважаючи на погодні умови та загальну військову ситуацію, співробітники Краматорського ЛВУМГ виконали роботи у дуже стислі терміни", - акцентували в компанії.

В ОГТСУ також зазначили, що сьогодні працівники Краматорського та Харківського ЛВУМГ просуваються на звільнених територіях слідом за військовими та саперами, щоб якнайшвидше відремонтувати пошкоджену інфраструктуру та забезпечити українським споживачам доступ до газу і тепла до початку опалювального сезону.

"Завдяки контрнаступу Збройних сил України та звільненню територій, фахівці Оператора ГТС України отримали доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи та приступили до ремонтів", - зазначили в компанії.

Теги: #війна #газопостачання #відновлення

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