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18:50 26.09.2022

Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

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Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

Авіація Сил оборони України завдала близько 20 ударів по російських окупантах минулої доби, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбук у понеділок.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили і техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ та артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

За даними Генштабу, протягом доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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