Події

18:46 26.09.2022

Окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаударів по Україні за добу - Генштаб

2 хв читати
Окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаударів по Україні за добу - Генштаб

Російські окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаційних ударів, здійснили понад сім обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню за поточну добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

Ворог також задіяв ударні БПЛА у районі с. Біленького Білгород-Дністровського району Одеської області, йдеться у зведенні.

Від вогневого впливу окупантів постраждали 12 населених пунктів, зокрема міста Запоріжжя, Марганець та Нікополь Дніпропетровської області, Миколаїв та Очаків Миколаївської області, села Мусіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, Потьомкине та Осокорівка Бериславського району Херсонської області.

На волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація без істотних змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;

на краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

на бахмутському напрямку - Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

на авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка.

на запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

На південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 26.09.2022
ОГТСУ відновив можливість подання газу до Барвінкового в Харківській області

ОГТСУ відновив можливість подання газу до Барвінкового в Харківській області

18:55 26.09.2022
Росіяни обстріляли центр Краматорська, четверо людей поранені – мер

Росіяни обстріляли центр Краматорська, четверо людей поранені – мер

18:50 26.09.2022
Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

18:43 26.09.2022
Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

Окупанти посилили фільтраційні заходи в зайнятих регіонах України – Генштаб

15:05 26.09.2022
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

13:56 26.09.2022
До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

11:27 26.09.2022
Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

Українці перехитрили Путіна, він дав наказ про негайну ескалацію, бо не перемагає у війні – Трасс

10:31 26.09.2022
Через структурні проблеми в РФ мобілізація, ймовірно, не вплине на перебіг війни у 2022 році й не вплине на неї у 2023-му - ISW

Через структурні проблеми в РФ мобілізація, ймовірно, не вплине на перебіг війни у 2022 році й не вплине на неї у 2023-му - ISW

09:27 26.09.2022
За добу окупанти втратили 500 осіб о/с, 15 танків, 25 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

За добу окупанти втратили 500 осіб о/с, 15 танків, 25 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

07:27 26.09.2022
За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей - ДСНС

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

Україна відновила електропостачання Балаклії

ОСТАННЄ

В ОДЕСІ ЗНОВУ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони, у Марганці троє людей поранені

Фон дер Ляєн і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії

На Дніпропетровщині сили ППО збили російську ракету

До Умані продовжують прибувати паломники-хасиди, безпеку гарантують понад 600 українських поліцейських

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Окупанти обстріляли вдень Шосткинський район ракетами, втрат немає, але низка населених пунктів без світла

Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА