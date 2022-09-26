Окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаударів по Україні за добу - Генштаб

Російські окупанти завдали двох ракетних та чотирьох авіаційних ударів, здійснили понад сім обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню за поточну добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

Ворог також задіяв ударні БПЛА у районі с. Біленького Білгород-Дністровського району Одеської області, йдеться у зведенні.

Від вогневого впливу окупантів постраждали 12 населених пунктів, зокрема міста Запоріжжя, Марганець та Нікополь Дніпропетровської області, Миколаїв та Очаків Миколаївської області, села Мусіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, Потьомкине та Осокорівка Бериславського району Херсонської області.

На волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація без істотних змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;

на краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

на бахмутському напрямку - Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

на авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка.

на запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

На південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - наголосили в Генштабі.