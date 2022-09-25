Російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе - Повітряне командування "Південь"

Російські окупанти в неділю вранці атакували Одесу дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Вранці, 25 вересня, ворог атакував Одесу іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один із яких було збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загрози атак дронами-камікадзе залишаються актуальними, тому громадянам варто не нехтувати власною безпекою, бути пильними та свідомими.

"За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко та оперативно", - закликали в командуванні.