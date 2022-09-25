Події

09:34 25.09.2022

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено житлові будинки – мер

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Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено житлові будинки – мер

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено житлові будинки, також є влучання у мережі водопроводу, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу. На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі в неділю вранці.

Деталі наслідків обстрілів він обіцяв повідомити згодом.

Теги: #миколаїв #обстріл

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