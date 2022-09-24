Події

13:52 24.09.2022

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

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9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

Протягом доби 23 вересня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили 9 повітряних цілей.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі, чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 і один ударний безпілотник Mohajer-6 збили зенітники Повітряного командування "Південь".

Два БпЛА "Shahed-136" - знищили підрозділи Повітряного командування "Схід".

Вертоліт Мі-8 і штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування "Центр".

 

Теги: #війна #пс_зсу

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