Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт, загалом з 24 лютого ворог втратив 56300 людей, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.09 орієнтовно становлять особового складу ‒ близько 56300 (+240) людей ліквідовано, танків ‒ 2262 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од, артилерійських систем – 1361 (+6) од., РСЗВ – 327 (+1) од., засоби ППО ‒ 170 (+0) од., літаків - 255 (+1) од, вертольотів – 220 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6), крилаті ракети ‒ 240 (+0), кораблі/катери ‒ 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 3681 (+22) од., спеціальна техніка ‒ 126 (+0)", - йдеться в повідомленні у Фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.