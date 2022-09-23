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22:54 23.09.2022

87% жителів Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 7% не визначилися – опитування

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87% жителів Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 7% не визначилися – опитування

ДП "НАЕК "Енергоатом" ініціював дослідження громадської думки жителів тимчасово окупованого м. Енергодара щодо участі у псевдореферендумі та підтримки виходу Запорізької області зі складу України та входження до складу Росії.
Опитування організував Центр соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 19-22 вересня 2022 року.
Телефонне опитування було проведено російською мовою методом CATI, вибірка репрезентативна для дорослого населення Енергодара (віком 18 років і старше) за статтю та віком. Було опитано 1160 респондентів. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%, довірча ймовірність – 95%.
Під час опитування респонденти відповіли на два запитання:
- чи планують вони взяти участь у так званому референдумі Запорізької області та голосувати за питання входження до складу Росії на правах суб'єкта РФ;
– чи підтримують вони вихід Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії на правах суб'єкта РФ.
За даними дослідження, 74% енергодарців, які проживають на тимчасово окупованій території, не планують брати участь у голосуванні на референдумі, 16% готові особисто відвідати дільниці для голосування у разі їх створення, 10% не визначилися.
Відповідаючи на друге запитання, 87% респондентів висловилися проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 6% – за вихід і приєднання до складу Росії, 7% – не визначилися.
 

Теги: #опитування #енергодар

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