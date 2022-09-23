Події

19:29 23.09.2022

Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

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Стався вибух на АЗК WOG в Одесі

23 вересня близько 15:00 під час проведення регламентних робіт підрядною організацією на АЗК у м. Одеса, Люстдорфська дорога, 174 стався вибух, повідомляється у пресрелізі мережі АЗК WOG у п'ятницю.

"У момент інциденту АЗК не працював і не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи", - зазначено в повідомленні.

Як зазначили у WOG, наразі причини вибуху з'ясовуються.

Мережа АЗК WOG надає максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків, наголосили в компанії.

Теги: #вибух #wog #одеса

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