Зеленський закликав компанії та фонди приєднатися та підтримати Фонд Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський закликав українські та іноземні компанії, фонди, а також приватних осіб приєднатися та підтримати гуманітарний Фонд першої леді України Олени Зеленської.

За словами глави держави, російські ракетні удари знищили в Україні 2,5 тис. об'єктів освіти, зруйнували понад тисячу медичних закладів, спалили десятки тисяч житлових будинків, через що мільйони українців стали вимушеними переселенцями.

"Росія спричинила в Україні гуманітарну катастрофу, тому що ненавидить свободу. Тому світ почув і підтримав наш заклик до об'єднання. Світ бачить, що атакує Росія і захищає Україна. Ми захищаємо свободу, захищаємо людей і робимо все, щоб якнайбільше друзів свободи у усьому світі могли зробити свій внесок у цю боротьбу. Ось чому перша леді України створила цей фонд - Фонд Олени Зеленської", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він закликав людей, компанії, фонди підтримати гуманітарний проєкт першої леді.

"Це дуже гідна справа. Я закликаю всіх вас приєднуватися... Україна вміє бути вдячною. Дякую всім, хто підтримає Фонд Олени Зеленської", - сказав президент.

Як повідомляє пресслужба президента, напередодні перша леді України Олена Зеленська презентувала свій Фонд на благодійному вечорі в Нью-Йорку. Він працюватиме за трьома основними напрямами: медицина, освіта та гуманітарна допомога.

У рамках цих напрямів планується надавати адресну допомогу, інвестувати у відновлення дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки.

Детальнішу інформацію про діяльність Фонду розміщено на сайті: zelenskafoundation.org.