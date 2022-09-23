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14:42 23.09.2022

Російські окупанти примушують населення окупованих територій до участі у псевдореферендумах - ГУР

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Російські окупанти примушують населення окупованих територій до участі у псевдореферендумах - ГУР

Російські окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених "референдумів" на тимчасово зайнятих територіях, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованому Маріуполі планується проводити референдум так званими комісіями, до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій та військові ЗС РФ. Вони обходитимуть будинки згідно зі складеними списками охочих отримати "гуманітарну допомогу". Місцевих жителів переконують, що "назад дороги немає" і всім, хто брав "гуманітарку", доведеться голосувати", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

У Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуть в одному із торговельних центрів. Його дії повністю координуються представниками партії "Єдина Росія".

Також, щоб уникнути ураження українською артилерією, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються у приміщеннях із великим зосередженням цивільного населення.

Для ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організують низку заходів "військово-патріотичного виховання". Головна цільова аудиторія - місцева молодь, яка здебільшого не виявляє інтересу до російської ідеології.

Так, у місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області відбувся "молодіжний форум" під гаслом "Ми разом із Росією". Для участі в ньому залучено учнів середніх та старших класів. У Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів "Бойове братство". ГО "Ветерани десантно-штурмових підрозділів Республіки Башкортостан" звернулася до гауляйтера міста Костянтина Іващенка з проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу "Юний десантник - ратник" та дитячої навчально-тренувальної бази.

Теги: #псевдореферендум #примушування

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