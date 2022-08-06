Окупанти змушують українців за їжу брати участь у т.зв. "референдумі"

Російські окупанти під виглядом надання продуктів харчування проводять серед українців агітацію та підготовку до т.зв. "референдуму" в окупованій Луганській області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Зараз у Луганській області активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу Росії. Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організують зустрічі з населенням недавно захоплених територій області", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Зокрема, така ситуація склалася у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад. Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% із яких евакуювалися. Багато хто мешкають у підвалах і бомбосховищах. Спочатку їх позбавили всього, а тепер змушують прийти на псевдореферендум.

Він зазначив, що росіяни вивідують персональні дані, закликають іти на так званий референдум, змушуючи людей обмінювати свободу на їжу, питну воду та OSB-плити.

Також Гайдай повідомив про ситуацію на фронті, де ворог хоч і продовжує атакувати, проте сили української оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках.

За його словами, російська армія, як і раніше, застосовує тактику "випаленої землі", не шкодуючи цивільне населення та їхні будинки.

"Так, упродовж 5 серпня біля лінії фронту між Луганщиною та Донбасом ворогом було випущено п'ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта", - написав голова ОВА.

Також ворог тричі застосовував міномети, а штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією.

Крім того, на кількох напрямках росіяни намагалися захопити вигідніші рубежі, покращити тактичне становище, але змушені були відійти.

Гайдай наголосив, що російська армія веде наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.