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12:44 23.09.2022

Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

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Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

Переважна меншість жителів південно-східних областей підтримували приєднання їхнього регіону до РФ у 2014 році, який був в інформаційному плані одним із найантиукраїнських періодів, зазначають у Київському міжнародному інституті соціології.

"На пряме запитання про бажання від'єднатися і приєднатися до Росії… у квітні 2014 року настрої були більш радикальними у Донецькій та Луганській областях, але за більшості, яка виступала проти приєднання до Росії. Так, у Донецькій області 52% були проти приєднання до Росії, а підтримували – 28%. У Луганській області також 52% були проти приєднання до Росії, хотіли приєднатися – 30%", - ідеться у пресрелізі.

Водночас у КМІС зазначають, що такі результати були за підсумками "десятиліття отруйного впливу на ці регіони російської пропаганди", і "навіть у таких інформаційно-несприятливих умовах та історично складній ситуації більшість жителів Донбасу не поділяла сепаратистських настроїв".

В інших областях підтримка приєднання до РФ була в рази нижчою: у Харківській 16% підтримували приєднання до РФ, у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській – по 7%, у Запорізькій – 6%, а у Херсонській – 4%. У Херсонській області проти приєднання до РФ прямо висловилися 85% респондентів, у Запорізькій – 82%.

Було також проведено опитування про бажання об'єднання України та РФ в одну державу. У Луганській області воно виявилося 16% проти 80%, які виступали за незалежність України, у Донецькій області – 12% проти 87%, у Харківській області 11% проти 87%, в Одеській – 6% проти 91%, у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях – по 4% проти 89-94%. У Херсонській області за об'єднання з РФ висловився 1% респондентів, проти 97%.

У 2001-2002 рр. КМІС провів три опитування в тих самих областях (у Донецькій та Луганській - тільки на контрольованих урядом України територіях) і також ставив запитання про бажання жителів об'єднатися з РФ в одну державу. "У всіх областях Півдня та Сходу абсолютна більшість бачать Україну незалежною від Росії. Навіть у Донецькій області лише 10% хотіли б об'єднання в одну державу проти 86%, які підтримували незалежність України. Схожа ситуація і в Луганській області", - йдеться у повідомленні.

В інших регіонах ще менше людей хотіли б об'єднання з РФ: у Миколаївській 5%, Херсонській 6%, Запорізькій та Дніпропетровській областях – по 7%, Харківській 8%, Одеській 9%. Порівняно з опитуванням 2014 року різко скоротився відсоток тих, хто не визначився з відповіддю. При цьому прямого запитання про бажання приєднання свого регіону безпосередньо до РФ у 2021-22 рр. не ставили.

У КМІС наголосили, що проведення референдумів на захоплених РФ українських територіях є незаконним та порушує міжнародні норми, але й отримати бажані для окупантів результати референдумів можна лише внаслідок їх фальсифікації.

"За будь-яких прозоро та чесно організованих опитувань, плебісцитів чи референдумів абсолютна більшість населення кожного з регіонів Півдня та Сходу висловилася б за незалежність України та належність своєї області саме до України… Навіть значний відтік населення не змінює те, що більшість жителів окупованих після 24 лютого територій, які там живуть, на боці України, і це стосується кожної області… "Дані численних опитувань свідчать, що за будь-яких прозоро та чесно організованих опитувань, плебісцитів чи референдумів абсолютна більшість населення кожного регіону Півдня та Сходу висловилася б за незалежність України та належність своєї області до України", - резюмували у КМІС. 

Теги: #опитування #кміс

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