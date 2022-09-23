Події

12:36 23.09.2022

Гумкоридор до тимчасово окупованих територій закрито, попередньо на дві-три доби – Гайдай

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Гумкоридор до тимчасово окупованих територій закрито, попередньо на дві-три доби – Гайдай

Уранці у п'ятницю, 23 вересня, було відновлено роботу гуманітарного коридору на тимчасово окуповану територію, проте невдовзі знову було припинено, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після пропуску першої колони автотранспорту на тимчасово окуповану територію через визначений блокпост у с. Кам’янське поблизу Запоріжжя, роботу коридору було призупинено з міркувань безпеки. Як інформують у комендатурі, що діє на окремо визначених територіях Василівського району Запорізької області, попередньо пропуск поновлять за два-три дні", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

 

Теги: #гумкоридор #луганська_область #тот

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