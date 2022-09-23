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11:14 23.09.2022

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

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Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

Мобілізовані російські громадяни гинуть в Україні заради амбіцій президента РФ Володимира Путіна, який хоче воювати і для якого вони шматки м'яса, заявив президент України Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes 400.

"Навіть я зараз, президент країни, яка відстоює свою свободу і проти військових Росії, які до нас прийшли, але навіть я зараз говорю, що вони (російські мобілізовані – ІФ-У) люди, а для нього (Путіна) вони шматки м'яса", – сказав Зеленський.

"Я не хотів би говорити, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну, я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ", – зазначив український президент, відповідаючи на запитання.

За його словами, питання не в заявленій мобілізації 300 тис. людей, оскільки у Росії всі місяці війни відбувалася прихована мобілізація.

"Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули. Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів – це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати. Він відправлятиме цих людей, йому все одно, скільки цих людей", – сказав Зеленський.

Він додав, що Путін точно ніколи не говорить правди, і його слова потім не співпадають із його діями.

"Для нас війна завершиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібне", – наголосив президент України.

Теги: #рф #мобілізовані

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