У Мелітополі одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок вибуху в багатоповерхівці - мер

Одна людина загинула й одна була поранена внаслідок нічного вибуху в одній із багатоповерхівок міста Мелітополя, повідомив мер Іван Федоров.

"Терор посилюється: із самого ранку в Мелітополі чути вибухи. В одній із багатоповерхівок, дев'ятиповерхівок, сьогодні вночі був вибух, внаслідок якого, на жаль, є постраждалі: одна людина загинула й одна поранена", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у п'ятницю.

Крім того, за словами Федорова, у п'ятницю стався вибух поряд з одним із місць розміщення окупантів і наразі уточнюються їх втрати.