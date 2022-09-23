Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо ЗАЕС міністрам енергетики України та США

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком та міністром енергетики США Дженніфер Гренголм у Піттсбурзі у США 22 вересня.

"Рафаель Гроссі поінформував про основні результати роботи місії МАГАТЕ та представив ініціативу щодо створення безпекової зони навколо станції", – повідомляється на сайті Міністерства енергетики України.

Як зазначили у відомстві, сторони обговорили необхідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС і її повернення під контроль легітимного оператора.

"Герман Галущенко наголосив, що ситуація на ЗАЕС стає щоразу більш загрозливою через постійні обстріли російських військ. Російські війська також вдаються до обстрілів території та інфраструктури навколо Південноукраїнської АЕС", - йдеться на сайті.

Також учасники зустрічі погодилися з необхідністю вжиття швидких та скоординованих кроків з метою відновлення безпеки цивільних ядерних об'єктів, наголосили в Міненерго.