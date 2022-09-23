Події

09:03 23.09.2022

У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух у день проведення псевдореферендуму

1 хв читати
У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух у день проведення псевдореферендуму

У день проведення псевдореферендуму в центрі Мелітополя пролунав сильний вибух, повідомив мер міста Іван Федоров.

"О 7-й ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який відчули жителі в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб усі тихо сиділи вдома", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що наразі інформацію уточнюють, і закликав місцевих жителів триматися подалі від російських військових і ворожої техніки.

"Поряд з ними постійно щось вибухає", - написав мер.

 

Теги: #вибух #мелітополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 23.09.2022
У Мелітополі одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок вибуху в багатоповерхівці - мер

У Мелітополі одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок вибуху в багатоповерхівці - мер

12:08 22.09.2022
Окупанти підірвали своїх військових на Центральному ринку Мелітополя, інформація про постраждалих цивільних уточнюється – мер

Окупанти підірвали своїх військових на Центральному ринку Мелітополя, інформація про постраждалих цивільних уточнюється – мер

11:48 20.09.2022
Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

09:26 20.09.2022
Два вибухи пролунали у Мелітополі у вівторок уранці - мер

Два вибухи пролунали у Мелітополі у вівторок уранці - мер

15:33 19.09.2022
На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

21:29 18.09.2022
Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

20:14 18.09.2022
У Мелітополі пролунав потужний вибух

У Мелітополі пролунав потужний вибух

13:37 18.09.2022
Гайдай: У Сватовому "бавовна" у будівлі готелю на старому автовокзалі, де мешкали окупанти

Гайдай: У Сватовому "бавовна" у будівлі готелю на старому автовокзалі, де мешкали окупанти

14:15 16.09.2022
У Луганську повідомили про загибель "генпрокурора ЛНР" і його "заступника" від вибуху

У Луганську повідомили про загибель "генпрокурора ЛНР" і його "заступника" від вибуху

07:16 16.09.2022
Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

Суд дозволив затримати глав Мін'юсту та МЗС часів Януковича, які готували "харківські угоди"

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

ЗСУ за добу відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів - Генштаб

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів із "Градів" та артилерії загинуло двоє людей, 9 поранено – голова ОВА

ОСТАННЄ

На Луганщині окупанти змушують людей голосувати на псевдореферендумі, погрожуючи звільненням з роботи – голова ОВА

Глави МЗС G7 засудили наміри РФ провести псевдореферендуми й обіцяють продовжити подальші цілеспрямовані санкції проти Росії

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо ЗАЕС міністрам енергетики України та США

Суд дозволив затримати глав Мін'юсту та МЗС часів Януковича, які готували "харківські угоди"

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Глава МЗС Канади: Проведення РФ референдуму на території України з визначеними результатами матиме нульову легітимність

Поблизу Сватового поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова - Генштаб

Нічний обстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки, офісну будівлю, водопровід та електромережі

Росія не виконує своїх обіцянок щодо часткової мобілізації – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА