У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух у день проведення псевдореферендуму

У день проведення псевдореферендуму в центрі Мелітополя пролунав сильний вибух, повідомив мер міста Іван Федоров.

"О 7-й ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який відчули жителі в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб усі тихо сиділи вдома", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що наразі інформацію уточнюють, і закликав місцевих жителів триматися подалі від російських військових і ворожої техніки.

"Поряд з ними постійно щось вибухає", - написав мер.