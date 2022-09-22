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21:31 22.09.2022

Північноатлантична рада НАТО заявляє, що "референдуми" є нелегітимними і не будуть визнані, часткова мобілізація - це подальша ескалація війни

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Північноатлантична рада НАТО заявляє, що "референдуми" є нелегітимними і не будуть визнані, часткова мобілізація - це подальша ескалація війни

У зв'язку з проведенням "референдумів", які має намір провести Росія на окупованих територіях України, Північноатлантична рада НАТО виступила із заявою, в якій назвала "референдуми" нелегітимними, а часткову мобілізацію та ядерну риторику - подальшою ескалацією війни.

Текст заяви поширений у Брюсселі штаб-квартирою НАТО.

"Ми рішуче засуджуємо план проведення "референдумів" про приєднання до Російської Федерації в регіонах України, частково контрольованих російськими військовими. Як підтвердила Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції "Агресія проти України", ухваленій 2 березня 2022 року, жодні територіальні придбання внаслідок погроз або із застосуванням сили не можуть бути визнані законними. Союзники не визнають і ніколи не визнають незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією. Бутафорські референдуми у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності та будуть грубим порушенням Статуту ООН. Союзники НАТО не визнають їх незаконну анексію. Ці землі - Україна. Ми закликаємо всі держави відкинути кричущі спроби територіального завоювання Росією", - йдеться у заяві.

Союзники констатують, що ці рішення РФ, зокрема про часткову військову мобілізацію, є "подальшою ескалацією незаконної війни Росії проти України". "Ми, як і раніше, відкидаємо безвідповідальну ядерну риторику Росії. Росія несе повну відповідальність за війну, величезні страждання, які її агресія завдає українському народу, а також за ціну своєї війни, зокрема для російського народу, що мобілізується наразі. Росія має можливість покласти край конфлікту. Росія має негайно припинити цю війну та піти з України", - закликали в НАТО.

Союзники також знову підтвердили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід'ємне право України на самооборону". "Союзники із НАТО, як і раніше, сповнені рішучості надавати політичну та практичну підтримку Україні, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії. НАТО є оборонним альянсом і буде й надалі прагнути миру, безпеки та стабільності в усьому євроатлантичному регіоні. Ми об'єдналися, щоб захищатися та захищати кожен дюйм території союзників", - наголошується в заяві.

Теги: #рф #мобілізація #псевдореферендум

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