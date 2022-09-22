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19:37 22.09.2022

Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

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Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про обмін полоненими, заявив, що Україна не зупиниться, доки не поверне всіх українців із російського полону.

"На цьому (обміні - ІФ) робота не зупиняється. І буквально від сьогодні ми продовжуємо працювати, бо ще багато наших людей у полоні. Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших героїв, наших громадян, які на сьогодні перебувають у полоні", - заявив Єрмак на брифінгу в Офісі президента.

Він також зазначив, що вчорашній обмін відбувався на території чотирьох держав.

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, серед них Україна, а саме кордон між Україною та Росією, один із етапів відбувався на території Польщі, а також у Туреччині та Саудівській Аравії.

За його словами, із 215 звільнених із полону українців 118 є представниками Нацгвардії, 50 із Військово-Морських сил, 22 із різних підрозділів ЗСУ, дев'ятеро є прикордонниками, дев'ятеро з Нацполіції, дев'ятеро з підрозділів територіальної оборони, один із транспортної Держспецслужби, двоє цивільних. При цьому 124 особи представляють офіцерський склад, 89 рядових.

Найбільш складним етапом, зазначив Буданов, була синхронізація обмінного процесу із РФ.

"Це було складне завдання, тому що, окрім дуже складних переговорів із РФ, потрібно було домогтися синхронізації, щоб не було зриву в жодній із цих точок. Але обмін відбувся успішно. Обміни продовжуватимуться й надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян. Ніхто не залишиться покинутим", - сказав Буданов.

Теги: #полон #обмін

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