Робоча група на чолі з Єрмаком підготує пропозиції щодо створення міжнародного трибуналу у зв'язку з російською агресією

Голова Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу при президентові з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Відповідний указ глави держави №661/2022 "Про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України" оприлюднено на сайті Офісу президента.

До складу групи, згідно з документом, увійдуть 16 осіб. Серед них - заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний прокурор Андрій Костін (за згодою) та ін.

Робочій групі доручено виробити та внести пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.