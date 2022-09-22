Фінляндія вивчає можливість обмеження перетину кордону громадянами РФ

Влада Фінляндії розглядає можливість обмеження перетину кордону російськими громадянами.

"Влада наразі серйозно розглядає питання про те, чи слід посилити оцінку безпеки, пов'язану з росіянами, які приїжджають до Фінляндії через оголошену Росією часткову мобілізацію", - повідомляє у четвер портал телерадіомовлення Yle.

За даними порталу, посилення оцінки безпеки могло б дозволити, наприклад, обмежити перетин кордону відповідно до статті 16 закону про прикордонну охорону. Згідно з цією статтею, уряд може ухвалити рішення про закриття пункту перетину кордону або про обмеження руху по перетину кордону на певний або невизначений термін, якщо закриття або обмеження необхідне для національної безпеки.

Yle зазначає, що країна опинилася у складній ситуації у своїй прикордонній політиці, звучать обвинувачення у надмірній поблажливості для росіян, які прагнуть в'їхати до Європи.

Нині з'ясовується, чи може кількість туристичних віз, які видає Фінляндія росіянам, бути ще більш скорочена або навіть взагалі припинена. Міністр закордонних справ Пекка Гаавісто в межах Генасамблеї ООН заявив у Нью-Йорку, що уряд терміново готує рішення щодо російських турвіз.

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною для шенгенських віз, які видають інші держави", - сказав Гаавісто.

Він зазначив, що експерти з різних міністерств готують наразі рішення, яке найближчим часом буде передано до парламенту.

Уряд також вивчить, що можна зробити з туристичними візами, виданими іншими країнами Шенгенської угоди, які дають змогу мігрантам в'їжджати до Європи через фінські прикордонні пункти пропуску.

Наразі шлях через територію Фінляндії для російських туристів є єдиним маршрутом до Євросоюзу, оскільки країни Балтії та Польща блокують їх в'їзд.